Dornstadt

10:31 Uhr

Not-OP nach Messerattacke in Dornstadt: Das ist bislang über die Tat bekannt

Bei einer Messerattacke in Dornstadt wird eine Frau schwer verletzt. Die Polizei sichert Spuren am Tatort.

Plus In Dornstadt wird eine 27-Jährige aus dem Raum Neu-Ulm bei einer Messerattacke schwer verletzt. Sie muss notoperiert werden. Beschuldigt ist ein 31-Jähriger.

Von Michael Kroha

Zahlreiche Streifenwagen und Zivilfahrzeuge der Polizei eilten am Dienstagnachmittag ins Gewerbegebiet in Dornstadt. Bei einer Messerattacke sei eine Frau im Bereich der Diesel- und Zeppelinstraße schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher noch am Abend mit. Wie unsere Redaktion am Mittwochmorgen auf Nachfrage erfuhr, musste die 27-Jährige aus dem Raum Neu-Ulm notoperiert werden. Vor allem zu den Hintergründen haben die Ermittler selbst noch viele Fragen. Gewisse Dinge aber sind inzwischen bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen