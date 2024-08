Raubüberfall mit Pfefferspray: Mehrere Täter sind auf der Flucht

Zwei Verletzte sind die Folge eines Raubüberfalls am Donnerstagabend auf einem Parkplatz in Dornstadt. Gegen 18.15 Uhr parkte ein 24-Jähriger seinen Kleinwagen auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Alten Landstraße, als er plötzlich von mehreren unbekannten Tätern angegriffen wurde.

Dabei sprühten die Angreifer auch mit Pfefferspray und verletzten den Autofahrer. Eine Frau, die dem Angegriffenen helfen wollte, verletzte sich die Augen am Pfefferspray. Beide wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr Dornstadt spülte ein Auto ab, das ebenfalls vom Pfefferspray verunreinigt wurde. Sicherheitshalber wurde auch der Laden mit einem Hochdrucklüfter belüftet. Noch ist unklar, ob etwas geraubt wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach den flüchtigen Tätern, dem dunkelblauen Flucht-Pkw und den Tathintergründen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0731/188-0.