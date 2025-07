Reifen geplatzt: Wohmobil kippt bei Unfall auf A8 um

Ein Wohnmobil ist am Sonntag auf der A8 bei Dornstadt umgekippt. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Kurz vor 14 Uhr fuhr die 43-Jährige in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Dornstadt fuhr die Frau auf dem rechten Fahrstreifen, als plötzlich das rechte Hinterrad platzte. Das Wohnmobil geriet in Schlingern und kam nach rechts ab. Nachdem das Fahrzeug die rechte Leitplanke touchiert hatte, kippte es auf die Beifahrerseite. Während die Fahrerin leichte Verletzungen davontrug und in ein Krankenhaus kam, blieb ihr Beifahrer unverletzt. Der Sachschaden am Wohnmobil wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. (AZ)

