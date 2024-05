Rotorblatt von Windrad abgebrochen: Jetzt steht die Ursache fest

Die Betreiber der Windkraftnanlage bei Dornstadt-Temmenhausen haben ein Gutachten vorlegt. Darin geht es auch um die Ursache für den plötzlichen Rotorblatt-Abbruch.

Bei Dornstadt-Temmenhausen im Alb-Donau-Kreis war im Februar dieses Jahres ein 40 Meter langes und 15 Tonnen schweres Rotorblatt abgebrochen. Die Ursache dafür war zunächst unklar. Nun teilt das Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit, dass laut einem vom Betreiber vorgelegten Gutachten, ein Ermüdungsbruch die Ursache für den Abbruch des Rotorblatts war.

Zwar sei der Fachdienst Umwelt- und Arbeitsschutz im Landratsamt Alb-Donau-Kreis für die Genehmigung von Windenergieanlagen und als Immissionsschutzbehörde auch für die Einhaltung der Vorgaben hinsichtlich Lärm oder Schattenwurf zuständig, die Sicherheit der Anlagen liege jedoch in der Eigenverantwortung der Betreiber. Als "Vorsichtsmaßnahme" wurden daher auf Veranlassung der Behörde die vier baugleichen Anlagen in dem Windpark nach dem plötzlichen Abbruch des Rotorblatts abgeschaltet.

Windkraftanlagen bei Dornstadt wieder in Betrieb - mit diesen Auflagen

Der Betreiber habe nun eine gutachterliche Stellungnahme vorgelegt, die die Standsicherheit bescheinigt. Ultraschallprüfungen hätten zudem für die anderen baugleichen Windkraftwerke keine Auffälligkeiten ergeben. Das Landratsamt habe daher am 8. Mai die Wiederinbetriebnahme der Anlagen gestattet. Zur Auflage aber wurde gemacht, auch 2025 und 2026 Ultraschallprüfungen durchführen zu lassen.

24 Bilder Rotorblatt von Windrad bei Dornstadt abgebrochen: Die Fotos vom Einsatz Foto: Thomas Heckmann / Marius Bulling, dpa

Betreiber ist die Firma EDF Renewables Deutschland mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen, die weltweit im Bereich erneuerbarer Energien tätig ist. Beim Abbruch des Flügels und dem anschließenden Einschlag in einen Acker daneben am 22. Februar war ein fast ein Meter tiefer Krater entstanden. Wegen des feuchten Bodens war eine Bergung des Flügels im Nordwesten von Ulm erst Wochen später möglich. Laut Firmenangaben werden Service- und Wartungsleistungen an den Anlagen von einem Drittunternehmen erbracht. Wie hoch der entstandene Schaden für das Unternehmen ist und inwiefern es mögliche Regressforderungen gibt, ist unklar. Eine Anfrage unserer Redaktion blieb zunächst unbeantwortet.

Rotorblatt-Abbruch hatte Auswirkungen auf Verkehr auf A8 und ICE-Trasse Ulm-Wendlingen

Weil sich das Windrad nahe der A8 sowie der Neubaustrecke Ulm-Wendlingen befindet, war nach dem Abbruch befürchtet worden, dass wegen des damals starken Winds Teile auf die rund 250 Meter entfernten Schienen und die dahinterliegende Fahrbahn geweht werden könnten. Laut einem Zugführer des THW, das alarmiert wurde, um die Trümmerteile einzusammeln, wurden jedoch keine Flügelstücke auf den jeweiligen Verkehrswegen entdeckt.

Auf der Autobahn war vorübergehend nur eine Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde erlaubt und auch der Zugverkehr wurde eingeschränkt. Das etwa hundert Meter hohe Windrad im Windpark Bermaringen-Temmenhausen erzeugte danach keinen Strom mehr. (mit dpa)