Messerangriff auf Ex-Kollegin: 32-Jähriger wegen versuchten Mordes verurteilt

In Dornstadt wird eine 27-Jährige im Auto mit einem Messer schwer verletzt. Jetzt wurde ein früherer Arbeitskollege von ihr wegen versuchten Mordes verurteilt.

Ende März hatte ein damals 31-Jähriger in Dornstadt auf eine ehemalige Arbeitskollegin eingestochen. Am Freitag ist der Mann am Landgericht Ulm wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Er soll zudem in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Der heute 32-jährige Angeklagte aus dem Raum Ulm hatte die Tat in vollem Umfang zugegeben. Am 29. März lief er zu Fuß auf dem Gehweg zu einem Fitnessstudio in Dornstadt, als ihm nach seinen Worten zufällig seine frühere Arbeitskollegin, mit der ihn einst eine enge Freundschaft verbunden hatte, im Auto entgegenkam. Die 27-Jährige aus dem Raum Neu-Ulm bemerkte ihn wohl nicht. Sie musste anhalten, da sich vor ihr der Verkehr staute.

Im März dieses Jahres wurde eine 27-Jährige mit einem Messer schwer verletzt. Foto: Thomas Heckmann (Archivbild)





Als er um das Auto herumlief, fasste er angeblich spontan den Entschluss, ihr Angst zu machen. Der Mann zückte sein Klappmesser und zeigte es ihr durch die Seitenscheibe. Als die Frau nicht reagierte, riss er voller Wut die Fahrertür auf und stach ihr in den Hals. Bei einem zweiten Stich wurde eine Rippe getroffen. Durch die Abwehrversuche der Frau wurden zwei Sehnen an der Hand teilweise durchtrennt.

Danach ging der Täter weiter. Die Frau wurde nach einer Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Wenig später wurde der Messerstecher in der Nähe festgenommen. Das blutverschmierte Messer hatte er bei sich.

Gericht: Angeklagter litt zum Tatzeitpunkt unter einer wahnhaften Störung

Wie Gerichtssprecher Alexander Spengler im Nachgang des Prozesses mitteilt, habe der Angeklagte zum Tatzeitpunkt unter einer wahnhaften Störung vom Subtyp des Verfolgungswahns gelitten. Er sei deswegen in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt gewesen und nur vermindert schuldfähig.

Solange die wahnhafte Störung aber fortbesteht, seien von dem Angeklagten weitere erhebliche Straftaten zu erwarten. Nach Einschätzung des Gerichts ist der 32-Jährige deswegen für die Allgemeinheit gefährlich. Er werde daher zusätzlich in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, wird der Angeklagte so lange in einem psychiatrischen Krankenhaus bleiben müssen, bis er nicht mehr gefährlich ist. (krom/thhe)