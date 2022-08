Versuchter Mord aus Heimtücke? Messerattacke kommt vor Gericht

Lokal Ein 31-Jähriger soll in Dornstadt eine 27-Jährige aus dem Raum Neu-Ulm mit dem Messer schwer verletzt haben. Jetzt kommt es zum Prozess. Was war das Motiv?

Zahlreiche Streifenwagen und Zivilfahrzeuge der Polizei eilten damals ins Gewerbegebiet nach Dornstadt. Ende März dieses Jahres wurde eine 27-Jährige aus dem Raum Neu-Ulm bei einem Messerangriff schwer verletzt. Sie musste notoperiert werden. Recht schnell nahm die Polizei einen 31-Jährigen fest. Der frühere Arbeitskollege des Opfers muss nun auf der Anklagebank vor dem Landgericht Ulm Platz nehmen. Ihm wird der Prozess gemacht.