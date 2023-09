Unfall endet tödlich: Frau wird von Auto erfasst und stirbt in Klinik

Eine Fußgängerin überquert eine Straße in Dornstadt und wird vom Auto einer anderen Frau erfasst. Die Passantin prallt auf dem Asphalt auf.

Lebensgefährliche Kopfverletzungen hatte am vergangenen Freitag (8.9.23) eine 86-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Dornstadt erlitten. Am Dienstag nun teilt die Polizei mit: Die Frau starb am Sonntag im Krankenhaus.

Gegen 11.30 Uhr überquerte sie die Lange Straße. Zeitgleich fuhr vom gegenüberliegenden Parkstreifen eine 80-jährige Frau los. Die Mercedes-Fahrerin hatte entgegen der Fahrtrichtung geparkt und überquerte die Gegenfahrbahn. Gerade als sie die richtige Fahrspur erreicht hatte, kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Die Passantin wurde über den linken Rand der Motorhaube geworfen und prallte anschließend auf der Fahrbahn auf. Sie erlitt schwere Verletzungen am Kopf.

Rettungsdienst und Notarzt versorgten die lebensgefährlich verletzte Frau an der Unfallstelle, die Ortsdurchfahrt musste dafür kurzzeitig gesperrt werden. Anschließend brachten sie die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo sie am Sonntag ihren Verletzungen erlag. Die Verkehrspolizei Mühlhausen führt die Ermittlungen zur genauen Unfallursache. (mit AZ)