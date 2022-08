Dornstadt

Yoga, Frühschoppen und dann Musik: So vielfältig ist das Obstwiesenfestival

Lokal Das "umsonst & draußen"-Festival in Dornstadt bot am Samstag ein buntes Programm für Jung und Alt an. Ein Festivalmorgen der besonderen Art auf der Obstwiese.

Von Laura Mielke

Zum 28. Mal fand das Obstwiesenfestival (OWF) in Dornstadt bei Ulm statt. Zwischen Zeltplatz, Yoga und Blasmusik spielten nationale und internationale Bands auf drei verschiedenen Bühnen. Das Programm beim "umsonst & draußen"-Festival war vielfältig. Und wie schon an den ersten beiden Veranstaltungstagen blieb zum Finale der Wettertrend bestehen: Es regnete. Teilweise in Strömen. So war der dritte Festivaltag.

