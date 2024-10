Zu schnell bei Regen: Hoher Schaden nach Unfall auf A8

Bei einem Unfall auf der A8 bei Dornstadt ist ein Schaden von mehr als 70.000 Euro entstanden. Eine 24-Jährige war wohl bei Regen zu schnell unterwegs.

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Sonntagmorgen, gegen 8.30 Uhr, in Richtung München unterwegs. Bei Dornstadt fuhr sie auf dem linken Fahrstreifen. Da sie laut Polizei wohl zu schnell fuhr, geriet sie bei Nässe ins Schleudern. Mit ihrem Audi prallte sie gegen die linke Betonleitwand. Anschließend schleuderte sie gegen den Mercedes eines 49-Jährigen. Der befuhr zur Unfallzeit den mittleren Fahrstreifen. Beide Fahrzeuge kamen auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Ein Abschlepper barg die beiden total beschädigten Autos. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Audi auf 8000 Euro, den am Mercedes auf 60.000 Euro. An den Leitplanken entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.