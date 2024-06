Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A8: Reifenplatzer wird zum Verhängnis

Die A8 war nach dem Unfall mehrere Stunden lang voll gesperrt. Die Schwerverletzten kamen ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Montagabend auf der A8 bei Dornstadt sind zwei Personen schwer verletzt worden. Ursächlich für den Unfall war nach Polizeiangaben ein Reifenplatzer.

Gegen 19.20 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit einem VW Multivan auf der Autobahn in Richtung München. Er war auf dem linken der drei Fahrstreifen unterwegs. Auf Höhe Temmenhausen platzte an dem VW der vordere rechte Reifen. Das Fahrzeug brach nach rechts aus. Hierbei stieß der Van seitlich mit dem Auto eines 34-Jährigen zusammen.

Der VW Multivan wurde nach links geschleudert und stieß in die Mittelleitplanken. Von dort wurde der Van abgewiesen und kam nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug des 56-Jährigen und kam auf dem rechten der drei Fahrsteifen zum Stehen. Auch der Mazda des 34-Jährigen kam nach dem seitlichen Kontakt mit dem VW nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Der Wagen blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Bei dem Unfall erlitten beide Fahrer schwere Verletzungen. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in Kliniken. Infolge des Unfalls entstand ein größeres Trümmerfeld auf der gesamten Fahrbahn und blockierte die Autobahn. Die A8 musste bis 22.45 Uhr voll gesperrt werden.

Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Merklingen ausgeleitet. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 75.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Flur und den Verkehrseinrichtungen ist, muss die Polizei noch ermitteln. (AZ)