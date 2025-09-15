Neu-Ulmer Robotik-Talente glänzen bei Weltmeisterschaft in Brasilien

Drei Robotik-Teams des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm kehrten mit beeindruckenden Platzierungen von der diesjährigen Weltmeisterschaft des RoboCup Junior im brasilianischen Salvador de Bahia zurück. Zwei erste Plätze, ein dritter und ein vierter Platz – das ist die stolze Bilanz der Neu-Ulmer Delegation bei einem der weltweit größten Wettbewerbe im Bereich Technik und Robotik für Schülerinnen und Schüler.

Team Mathimazierer wird beim Debüt gleich Vierter.

In der Disziplin Soccer Lightweight, bei der autonome Roboter gegeneinander Fußball spielen, trat das Team Mathimazierer (D. Hummel, Th. Reber, M. Rudat, E. Sanchez) zum ersten Mal auf internationalem Parkett an und erreichte auf Anhieb Platz vier unter 21 Teams. Das Team Faabs (F. Brune, M. Krause, J. Lentz) erzielte einen dritten Platz in der besonders anspruchsvollen Soccer Open League. Hier treten fortgeschrittene Teams mit komplexeren Robotersystemen gegeneinander an. Besonders positiv fiel der Jury die professionelle Präsentation und Dokumentation des Projekts auf und so wurde das Team zum RoboCup-Symposium eingeladen, einem internationalen Forum für Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Technik.

Zwei Weltmeistertitel für das Team Nutellabrötchen.

Das dritte Neu-Ulmer Team, Nutellabrötchen, feierte gleich zwei Weltmeistertitel in der kreativen OnStage-League, bei der Roboter in Shows und Performances eingesetzt werden. Zusätzlich wurde es zum „Team mit der mitreißendsten Performance“ gewählt. B. Alia, J. Merkel, L. Muzyka, P. Schmid und P. Wranik überzeugten sowohl in der Einzelwertung als auch im internationalen Superteam-Wettbewerb, bei dem Teams aus mehreren Ländern gemeinsam eine Aufführung zum Thema „Sport“ erarbeiten mussten. Der RoboCup Junior setzt sich zum Ziel, junge Menschen frühzeitig für MINT-Themen zu begeistern. Dass das Lessing-Gymnasium bereits seit fast zwei Jahrzehnten an ihm teilnimmt, zeigt das kontinuierliche Engagement der Schule für praxisnahe Bildung. Die diesjährigen Erfolge beweisen erneut: In Neu-Ulm wird nicht nur unterrichtet – hier wird auch Zukunft gebaut.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!