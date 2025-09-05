Icon Menü
Dreifacher Auto-Crash im Zentrum von Ulm

Ulm

Dreifacher Auto-Crash bei Verkehrsachse von Ulm

Auf der Blaubeurer Straße herrscht stets reger Verkehr. Regelmäßig kommt es dort zu Unfällen. Nun sind gleich drei Autos ineinander gefahren.
    Ein Auffahrunfall mit gleich drei Autos ereignete sich auf der Blaubeurer Straße in Ulm
    Ein Auffahrunfall mit gleich drei Autos ereignete sich auf der Blaubeurer Straße in Ulm Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Am vergangenen Donnerstag machte eine 86-Jährige mit dem Hyundai eines Autohändlers eine Probefahrt. Laut Polizei fuhr sie mit dem Hyundai auf der Blaubeurer Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Magirusstraße wartete ein 59-jähriger Mitsubishi-Fahrer an einer roten Ampel.

    BMW, Hyundai und Mitsubishi in Autocrash

    Die Seniorin sah das wohl zu spät und prallte in das Heck des Mitsubishi. Den schob es dadurch auf einen davor stehenden BMW einer 36-Jährigen hinten auf. Das Polizeirevier Ulm-West schätzt den Gesamtschaden auf etwa 3000 Euro. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand. (AZ)

