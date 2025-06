Region: Zwei mal wurden vor Pfingsten Autos aufgebrochen

Zwei Autos, eines in Senden und eines in Pfuhl, sind ab Freitag vor Pfingsten von Dieben aufgebrochen worden. Die Polizei sucht jeweils Zeugen. Am Freitagmorgen schlugen ein oder mehrere Diebe in der Spielbergstraße in Pfuhl zu. Dabei wurde die Seitenscheibe eines geparkten Autos aufgebrochen und Gegenstände im Wert von rund 400 Euro entwendet.

Im zweiten Fall am Freitagmittag haben sich bislang ebenfalls unbekannte Täter an einem Wagen, der am Hauptparkplatz des Sendener Waldfriedhofs geparkt war, zu Schaffen gemacht. Sie schlugen die Heckscheibe ein, öffneten die Fahrzeugtür hinten links und klauten den Geldbeutel der Geschädigten. Der Entwendungsschaden beträgt laut Polizei circa 250 Euro.

Wer in einem der Fälle etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/80130 melden. (AZ)