Dreiste Diebe erbeuten Schmuck und Bargeld in Holzheim: „Viel gesprochen hat er nicht“

Zwei Tage danach ist ihr zwar schon wieder zum Scherzen zumute. „Ich mach mir da nichts draus“, sagt die Seniorin aus Holzheim, die am Mittwoch am helllichten Tag Opfer eines dreisten Diebstahls wurde. Weil sie aber andere vor dieser Masche warnen und zur Vorsicht mahnen möchte, erzählt sie unserer Redaktion vom Vorfall. Die Polizei nennt das Vorgehen „untypisch“ und spricht von einem in Teilen „komischen Modus Operandi“.

