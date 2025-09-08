Drogen, Waffen und Geld: Polizei verhaftet 29-Jährigen aus Nersingen

Ein Messer, eine Armbrust, Drogen und Bargeld. Das fanden die Beamten der Neu-Ulmer und Günzburger Polizei in der Wohnung eines 29-jährigen Mannes in Nersingen. Zuvor gaben Ermittlungen der Polizei Günzburg Hinweise darauf, dass der Mann illegal mit Betäubungsmitteln handelt.

Aufgrund dieser Erkenntnisse erließ das Amtsgericht Memmingen einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes, den die Beamten am 03.09.2025 vollzogen. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten diverse illegale Betäubungsmittel im niedrigen dreistelligen Gramm-Bereich sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Zudem wurden diverse Utensilien, die auf einen regen Handel hindeuten, sowie ein Messer und eine Armbrust sichergestellt. Beide Waffen lagen griffbereit im Schlafzimmer des 29-jährigen Tatverdächtigen.

Nersinger sitzt wegen bewaffnetem Drogenhandel im Gefängnis

Die Beamten der Kriminalpolizei nahmen den Mann wegen des Verdachts auf bewaffneten Handel mit Betäubungsmitteln vorläufig fest. Der 29-Jährige wurde am 04.09.2025 dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 29-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (AZ)