Reaktionen zum Aus für Abt: "Ein trauriger Tag für Ulm"

Abt in Ulm macht zu. Nach über 140 Jahren. Kaum jemand hat in der Neuzeit so viel Energie hineingesteckt wie Hermann Hutter, der Vizepräsident des Deutschen Handelsverbandes (HDE). Vor 25 Jahren stieg Hutter beim Ulmer Traditionshandelsunternehmen, dessen offizieller Namen „Abt-schöner leben“ war, ein. Er baute das Kaufhaus am Ulmer Münsterplatz konsequent aus und um, sodass „Abt“ vor einigen Jahren mit dem „Global Innovator Award“, als eines der weltweit besten Fachgeschäfte der Branche ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2017 wurde das Fachgeschäft in Ulm an die Drogeriemarktkette Müller verkauft. Der zog vom Münsterplatz in die Hirschstraße und gibt jetzt auf.

