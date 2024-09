Duden-Institut in Ulm eröffnet: Hilfe für Kinder mit Lernschwächen

Der bekannte Schriftzug prangt seit Kurzem neben der Tür wie auch an den Fenstern im zweiten Obergeschoss: In Ulm hat ein Duden-Institut für Lerntherapie eröffnet – und das mitten im Zentrum in der Neuen Straße.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis