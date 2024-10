E-Porsche an Ladesäule zerkratzt

Ein Unbekannter hat am Sonntag in Ulm einen Porsche zerkratzt. Es entstand ein hoher Schaden am Auto.

Zwischen 1.20 Uhr und 12 Uhr muss der Täter im Weinbergweg gewesen sein, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Dort stand das E-Auto an einer Ladesäule. Den Sportwagen zerkratzte der Unbekannte an der kompletten Beifahrerseite bis hin zum hinteren Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Porsche auf mindestens 5000 Euro.