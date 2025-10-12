Icon Menü
Neu-Ulm

E-Scooter-Fahrer verunglückt am Bordstein

Dem Rollerlenker passierte nicht so viel, dafür hat er jetzt jede Menge Ärger mit der Polizei
    Ein E-Scooter-Fahrer, der mit seinem Freund zusammen in Neu-Ulm unterwegs war, hat einen Unfall gebaut.
    Ein E-Scooter-Fahrer, der mit seinem Freund zusammen in Neu-Ulm unterwegs war, hat einen Unfall gebaut.

    Am Samstagnachmittag fuhr ein 14-jähriger Inder mit seinem E-Scooter durch die Steubenstraße und nahm dabei verbotswidrig seinen 13-Jährigen indonesischen Freund auf demselben Fahrzeug mit. Als er nun verbotenerweise auf den Gehweg auffahren wollte, übersah er einen Bordstein, sodass beide stürzten. Während der Scooterfahrer nur leichte Schürfwunden davontrug, verlor der Sozius beim Sturz einen Schneidezahn. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und in eine Zahnklinik gebracht. Der Unfallverursacher, der mit einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten rechnen muss, wurde seinen Eltern übergeben. (AZ)

