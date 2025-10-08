Icon Menü
E-Scooter-Fahrer wird in Neu-Ulm aggressiv und filmt Polizisten

Neu-Ulm

E-Scooter-Fahrer wird aggressiv und filmt Polizisten

In der Schützenstraße in Neu-Ulm wird nachts ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Als die Beamten ihn einem Drogentest unterziehen wollen, reagiert er aggressiv.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat in Neu-Ulm einen E-Scooter-Fahrer angehalten.
    Die Polizei hat in Neu-Ulm einen E-Scooter-Fahrer angehalten. Foto: Christoph Reichwein, dpa (Symbolbild)

    Bei einer Kontrolle in Neu-Ulm ist ein E-Scooter-Fahrer aggressiv geworden. Der 22-Jährige wurde gegen 1.30 Uhr in der Schützenstraße angehalten. Dabei zeigte er deutliche Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Laut Polizei verweigerte der Mann jedoch jegliche Tests und reagierte aggressiv, indem er drohte, das Gespräch mit den Beamten aufzuzeichnen. Trotz mehrfacher Aufforderung, das Aufzeichnen zu unterlassen, begann der Fahrer die Beamten zu filmen. Das Mobiltelefon wurde schließlich zur Beweissicherung sichergestellt.

    Die Neu-Ulmer Polizei leitet ein Verfahren gegen den E-Scooter-Fahrer ein

    Der 22-Jährige wurde zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz und ein Strafverfahren wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes eingeleitet. (AZ)

