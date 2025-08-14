Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

E-Scooter in Weißenhorn aus Garten gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

Weißenhorn

E-Scooter aus Garten gestohlen: Polizei sucht Zeugen

In der Kammerlanderstraße in Weißenhorn wird ein E-Scooter gestohlen. Das Gefährt befand sich im Garten des Grundstücks.
    • |
    • |
    • |
    Ein E-Scooter ist nachts aus einem Garten in Weißenhorn gestohlen worden.
    Ein E-Scooter ist nachts aus einem Garten in Weißenhorn gestohlen worden. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolfoto)

    Aus dem Garten eines Hauses in der Kammerlanderstraße in Weißenhorn ist am Mittwoch ein E-Scooter gestohlen worden. Der Rolle der Marke Ninebot wurde laut zwischen 1 und 8 Uhr von einem Unbekannten entwendet.

    Die Polizei Weißenhorn bittet um Zeugenhinweise

    Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden