E-Scooter aus Garten gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Aus dem Garten eines Hauses in der Kammerlanderstraße in Weißenhorn ist am Mittwoch ein E-Scooter gestohlen worden. Der Rolle der Marke Ninebot wurde laut zwischen 1 und 8 Uhr von einem Unbekannten entwendet.

Die Polizei Weißenhorn bittet um Zeugenhinweise

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)