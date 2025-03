In Ulm und Neu-Ulm gehen für eine Stunde die Lichter aus

Am Samstag, 22. März, gehen in Ulm und Neu-Ulm um 20.30 Uhr vielerorts für eine Stunde lang die Lichter aus. Die beiden Donaustädte beteiligen sich zum 13. Mal an der Earth Hour, der weltweiten Klimaschutzaktion des WWF. Das Ziel: in der Region ein Zeichen zu setzen für mehr Klimaschutz.

Beteiligen kann sich jeder: Auf der Website kann sich eintragen, wer mitmachen möchte. In diesem Jahr steht die Earth Hour unter dem Motto: „Licht aus. Stimme an! Gemeinsam für einen lebendigen Planeten!“

Der Aufruf bezieht deshalb dieses Jahr die Stimme mit ein: egal, ob laut oder leise, ob alleine im Wohnzimmer mit Kerzenlicht, beim Abendessen mit Freundinnen und Freunden oder beim Entspannen. Alle sind aufgerufen, nicht nur das Licht auszuschalten, sondern auch die Stimme erklingen zu lassen. „Singen Sie Ihr Lieblingslied, summen Sie eine Melodie oder hören Sie Songs, die Ihnen Hoffnung geben“, so lautet der Aufruf auf der Website.

In Ulm wird am Münster, Rathaus und Schwörhaus die Beleuchtung ausgeschaltet. In Neu-Ulm wird die Beleuchtung des Wasserturms und des Denkmals am Schwal ausgeknipst.