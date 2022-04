Nersingen

Nächste Apotheke geschlossen: Kommt jetzt eine Shishabar mit Imbiss?

Plus Am Riedle-Einkaufszentrum in Nersingen hat die Easy-Apotheke geschlossen. Der bisherige Inhaber hat aber Ideen. Was sagen Gemeinde und Eigentümer dazu?

Von Michael Kroha

Vor gut einem Jahr hat die Easy-Apotheke am Einkaufszentrum in Nersingen erst eröffnet. Doch seit Mittwoch hat sie schon wieder für Kundschaft geschlossen. Die Regale waren Tage zuvor bereits teilweise leer geräumt. Dabei habe Apotheker Christos Michos eigentlich mit großen Erwartungen im Januar 2021 den Standort bezogen. "Ich komme aus Augsburg, das sind täglich 120 Kilometer. Das zeigt, wie ich an den Ort geglaubt habe", so der Apotheker. Bis zum Wochenende will er alles geräumt haben. In Nersingen ist es die zweite Apotheken-Schließung binnen weniger Monate.

