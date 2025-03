Auto kracht frontal gegen Baum: 21-Jährige wird bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstag bei Eberhardzell im Kreis Biberach ist eine 21 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt worden. Sie war mit ihrem Wagen frontal gegen einen Baum gekracht.

Gegen 15.15 Uhr fuhr die junge Frau mit ihrem BMW auf der K7569 von Bad Waldsee in Richtung Mühlhausen. Im Bereich einer S-Kurve kam der Pkw auf bisher unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Straße ab. Der BMW stieß an einer Bushaltestelle mit dem rechten Vorderreifen gegen einen Bordstein. Wegen des platten Reifens verlor die Fahrerin die Kontrolle über den Wagen. Der BMW fuhr zunächst auf die Gegenfahrbahn, dann kam der BMW nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dort kam das Auto zum Stehen.

Der Aufprall war nicht so heftig, die Fahrerin zog sich nur leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die 21-Jährige in eine Klinik. Das Auto war nur noch Schrott und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Biberach schätzt den Schaden an dem Auto und der Flur auf rund 30.000 Euro. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Mühlhausen mit neun Einsatzkräften vor Ort. (AZ)