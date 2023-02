Geld und Schmuck in Ulm an Betrüger übergeben: Polizei sucht Zeugen

Betrüger waren in Ulm erfolgreich. Die Beute ist enorm. Mit einer groben Beschreibung der Täter hofft die Polizei jetzt auf Hinweise. Wer kann helfen?

Zwei Personen aus dem Kreis Biberach haben in den vergangenen Tagen Geld und auch Schmuck an mutmaßliche Betrüger übergeben. Mit einer groben Beschreibung der jeweiligen Abholer erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise von möglichen Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, rief ein Unbekannter am Freitag gegen 8 Uhr bei einem Senior aus Eberhardzell (Kreis Biberach) an. Er gab sich als Polizist aus und täuschte Einbrüche in der Nachbarschaft des Mannes vor. Der Anrufer erzählte dem Mann auch, dass die Einbrecher mit Angestellten von Geldinstituten zusammenarbeiten würden. Deshalb sei sein Erspartes bei der Bank nicht mehr sicher. Der falsche Beamte forderte den Mann auf, sein Geld deshalb abzuheben.

Geld in Ulm an der Kreuzung Käsbohrerstraße / Bauhoferstraße übergeben

Dieser Aufforderung kam der Senior nach. Anschließend sagte der vermeintliche Polizist zu ihm, dass er das Geld in der Ulmer Weststadt an der Kreuzung Käsbohrerstraße / Bauhoferstraße einem Mann übergeben müsse. Der Angerufene fuhr zum genannten Ort. Dort stieg gegen 11 Uhr ein Mann in das Auto des Seniors, um das Geld entgegenzunehmen. Nach erfolgter Übergabe entfernte der Fremde sich wieder in eine unbekannte Richtung.

Der Abholer soll nach Angaben des Seniors etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und zwischen 40 und 45 Jahre alt sein. Er hatte demnach einen Dreitagebart und trug eine blaue Strickmütze, graue Handschuhe und eine blaue Jeans. Außerdem trug er eine medizinische Gesichtsmaske.

Frau aus Bad Schussenried übergibt ebenfalls in der Ulmer Weststadt Geld und Schmuck

Ein ähnlicher Betrug fand nach Polizeiangaben bereits am Mittwoch statt. Eine 49-Jährige aus Bad Schussenried (Kreis Biberach) wurde unter demselben Vorwand nach Ulm gelockt. In der Moltkestraße, ebenfalls in der Weststadt, übergab sie Schmuck und Geld an zwei Unbekannte. Kurze Zeit später flog der Betrug auf.

Ein Täter war nach Angaben der Frau etwa 50 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er war schlank und sprach mit ausländischem Akzent. Er trug eine dunkle Jeans und eine braune Lederjacke. Der zweite Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Er war wohl 1,80 Meter groß, korpulent und trug einen dunklen Vollbart. Auch er soll mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben. Er soll eine weiße "Arbeiter-Kleidung" angehabt haben.

In beiden Fällen nahm die Kriminalpolizei Biberach (Telefon: 07351/4470) die Ermittlungen nach den Tätern auf. Die Täter machten jeweils Beute im fünfstelligen Bereich. (AZ)