Kinder zündeln und setzen Wohnwagen in Brand

Drei Kindern zündeln und setzen erst ein Comic-Heft in Brand. Doch dann greift das Feuer auf den gesamten Wohnwagen über. Der brennt vollständig aus.

Weil Kinder zündelten, ist am Montag in Eberhardzell im Kreis Biberach ein Wohnwagen komplett ausgebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Drei Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren begaben sich nach Polizeiangaben am späten Nachmittag hinter das Jugendhaus im Bereich Auwiesen. Dort stand der ausgebaute Wohnwagen, der Jugendlichen als Treffpunkt diente. Die drei Kinder hätten ein beschädigtes Fenster an dem Wohnwagen geöffnet und seien so ins Innere gelangt. Dort hätten sie sodann gezündelt und ein Comic-Heft in Brand gesetzt.

Das Feuer griff auf den gesamten Wohnwagen über, der vollständig ausbrannte. Die drei Kinder verließen den Wohnwagen rechtzeitig. Vor dem Verlassen nahm eines der Kinder noch eine Geldkassette mit, in der sich Bargeld befand.

Die Feuerwehr rückte an und löschte den Wohnwagen. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf. Sie traf die Kinder in der Nähe des Wohnwagens an. Die Beamten übergaben sie an ihre Erziehungsberechtigten. (AZ)