Flammen schlagen aus Auspuff: Autos liefern sich illegales Rennen auf B10

Zwei Autofahrer im Alter von 27 und 28 Jahren haben sich am Sonntagnachmittag auf der B10 bei Ebersbach an der Fils ein illegales Autorennen geliefert. Beide Fahrer konnte die Polizei nach eigenen Angaben stoppen. Die jeweiligen Führerscheine wurden beschlagnahmt. Jetzt werden Zeugen des Rennens gesucht.

Einer zivilen Polizeistreife fiel gegen 16.30 Uhr ein rotes 3er BMW Cabrio und ein silberner Honda Civic auf Höhe Reichenbach auf. Die Autos waren in Richtung Göppingen unterwegs, als die Polizisten auf dem rechten Fahrstreifen fuhren. Bereits im Rückspiegel konnten die Ermittler auffällige Fahrmanöver erkennen. Die Autos schlossen wohl auch mit sehr hoher Geschwindigkeit auf und rasten auf der mehrspurigen B10 links am zivilen Polizeifahrzeug vorbei.

Wie die Polizei weiter berichtete, hatten die beiden Autos beim Passieren des Polizeifahrzeuges einen Abstand von lediglich einer Fahrzeuglänge zueinander. Und das bei einer Geschwindigkeit von deutlich mehr als 100 km/h. Aus dem Auspuff des Honda schlugen zum Teil Flammen, heißt es.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der B10 war es den Polizisten möglich, die beiden rasenden Autos zu verfolgen. Weitere gefährliche Verkehrssituationen seien festgestellt worden. Unter anderem wechselten das BMW Cabrio und der Honda unvermittelt vom linken auf den rechten Fahrstreifen und kurz danach wieder zurück. Auch dabei wurden bei rasanter Fahrt die Fahrzeugabstände zu anderen Verkehrsteilnehmern und auch untereinander deutlich unterschritten.

Noch bevor es zu einem Unfall kommen konnte, sei es den Polizisten unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn gelungen, „die gefährliche und halsbrecherische Fahrt der beiden Raser zu beenden“. Die Männer im Alter von 27 und 28 Jahren konnten noch auf der Bundesstraße angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Aufgrund einer des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmten die Polizisten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Führerscheine. Der Verkehrsdienst aus Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Für diese Ermittlungen bittet die Polizei um weitere Hinweise von Zeugen. Sie fragt:

Wer hat das Rennen der Autos am Sonntag auf der B10 beobachtet?

Wer wurde durch die Autos behindert oder gefährdet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei aus Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8503 oder das Polizeirevier Uhingen unter der Telefonnummer 07161/9381-0 entgegen. (AZ)