Junge wird von Auto erfasst und landet auf dem Gehweg

Ein Kind rennt über die Straße und achtet nicht auf den Verkehr. Der Junge wird vom Auto erfasst und kommt auf dem Gehweg zum Liegen.

Bei einem Unfall am Dienstag in Ebersbach an der Fils im Kreis Göppingen ist ein Kind von einem Auto erfasst worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 12.30 Uhr in der Leintelstraße. Der Zwölfjährige wollte die Straße überqueren. Von links kam ein Bus. Den ließ der Junge vorbeifahren. Danach rannte er los und schaute wohl nicht nach rechts.

Dort fuhr langsam eine 61-Jährige mit ihrem Ford. Beim Erkennen des Jungen bremste sie noch ab. Dennoch erfasste sie das Kind mit der Fahrzeugfront. Von dort wurde der Junge abgewiesen und kam auf dem angrenzenden Gehweg zum Liegen.

Rettungskräfte kümmerten sich um den Jungen. Äußerlich waren nach Polizeiangaben bei ihm keine Verletzungen erkennbar. Vorsorglich kam er in ein Krankenhaus. Ein Schaden entstand bei dem Unfall nicht. (AZ)