Arbeitsunfall an einer Fräsmaschine: 37-Jähriger wird schwer verletzt

Ein Arbeiter zieht sich bei einem Unfall schwere Verletzungen zu. Die Polizei prüft nun die Umstände, wie es dazu kommen konnte.

Bei einem Arbeitsunfall in Ebersbach an der Fils im Kreis Göppingen ist ein 37-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam er in ein Krankenhaus.

Der Mann war demnach gegen 6.45 Uhr mit Arbeiten auf einem Firmengelände in der Straße Buchwiesen beschäftigt. Hierzu stand er an einer Fräsmaschine. Wohl aus Unachtsamkeit griff er in den Arbeitsbereich der Fräse und zog sich schwere Verletzungen an der Hand zu.

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei prüft jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor, heißt es im Polizeibericht. (AZ)