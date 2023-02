Kinder bei Unfall schwer verletzt: Polizei fasst Verursacher in Rumänien

Zwei Monate nach einem schweren Unfall wird der Verursacher in Rumänien gefasst. Auf das Konto des 39-Jährigen sollen auch mehrere Diebstähle gehen.

In Ebersbach an der Fils im Kreis Göppingen war es Mitte Dezember vergangenen Jahres zu einem schweren Unfall gekommen. Unter anderem zwei Kinder erlitten dabei schwere Verletzungen. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall. Jetzt vermelden die Ermittler: Der Mann konnte in Rumänien gefasst werden. Jener 39-Jährige soll zudem für mehrere Diebstähle verantwortlich sein.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 12. Dezember 2022, gegen 18.30 Uhr in der Fabrikstraße. Nach damaligen Angaben der Polizei fuhr eine 42-Jährige mit einem Toyota zu dieser Zeit in Richtung Kanalstraße. Auf einer Brücke kam ihr ein zunächst unbekannter Fahrer in einem VW Tiguan entgegen. Der sei anscheinend teilweise auf der Fahrbahnseite der 42-Jährigen unterwegs gewesen.

Die Autos stießen frontal zusammen. Der Fahrer des Tiguan stieg aus seinem Auto aus, sprach mit der Frau und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Die Fahrerin des Toyota wurde leicht verletzt. Ihre beiden Kinder im Alter von fünf und neun Jahren, die mit ihr im Auto waren, wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in Krankenhäuser.

Die Polizei suchte Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Der wurde als etwa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß beschreiben. Er soll nach Angaben der 42-Jährigen ein südeuropäisches Aussehen gehabt haben, einen Drei-Tage Bart und mittellange dunkle Haare.

Knapp zwei Monate später, an diesem Donnerstag teilen die Ermittler nun mit: Die Verkehrspolizei Mühlhausen habe nach dem Unfall die Ermittlungen aufgenommen und führten zu einem 39-Jährigen, der nach Rumänien geflüchtet war. Der Mann stehe zudem im Verdacht, zwischen Oktober und Dezember 2022 mindestens sechs Diebstähle im Raum Göppingen begangen zu haben.

Das Amtsgericht Ulm erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl gegen den 39-Jährigen, der laut Polizei auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Über eine durch die Ulmer Staatsanwaltschaft initiierte internationale Fahndung konnte der Beschuldigte nun in Rumänien festgenommen werden. (AZ)