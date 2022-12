Die Worte von Eces Eltern sind Balsam für einen geschundenen Ort

Plus Die Familie trifft das Leid am härtesten. Doch mit ihren eindringlichen Worten könnten die Eltern der getöteten Ece S. Illerkirchberg die ersehnte Ruhe bringen.

Schon am Tag nach Eces Tod warnte Bürgermeister Markus Häußler: Der Messerangriff auf zwei Schülerinnen in Illerkirchberg, den ein Geflüchteter verübt haben soll, dürfe nicht zu Fremdenfeindlichkeit führen. Erfolg hatte diese Mahnung allenfalls teilweise. Nun haben sich die Eltern der getöteten 14-Jährigen öffentlich geäußert: ergreifend, warmherzig und eindringlich. Es sind Worte, die dem geschundenen Ort guttun werden.