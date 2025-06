SPD Neu-Ulm ehrt Edi Hartmann für 66 Jahre Mitgliedschaft

Die SPD Neu-Ulm hat Edi Hartmann für seine über 66-jährige Mitgliedschaft und sein langjähriges politisches Engagement geehrt. Der 85-Jährige wurde kürzlich im Kreis von Weggefährten und seiner Familie im heimischen Garten ausgezeichnet. Edi Hartmann trat 1958 in die SPD ein. Überregional bekannt wurde er durch seine Tätigkeit als Abgeordneter im Landtag, wo er Neu-Ulm von 1970 bis 1986 vertrat. Dort setzte er sich insbesondere für Wirtschafts- und Finanzpolitik, Sport sowie die damals aufkommende EDV ein. Bereits ab 1972 war er zudem Mitglied des Gemeinderats/Stadtrats in Neu-Ulm. Für sein tiefes Fachwissen, seinen Weitblick und seine klare Haltung wurde er stets sehr geschätzt.

Die SPD Neu-Ulm pflanzt für Edi Hartmann einen Baum

Als Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung pflanzte die SPD Neu-Ulm einen Baum (rot bis in die Spitzen) – ein Symbol für Hartmanns tiefe Verwurzelung in den Werten der Sozialdemokratie und in der Gemeinschaft. „Edi Hartmann ist für uns alle ein Vorbild für gelebte politische Verantwortung und bürgerschaftliches Engagement“, so die Ortsvereinsvorsitzende der SPD Neu-Ulm, Ellen Spieth-Varvodić.