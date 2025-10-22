„Feines“ und „edles“ Steakhouse: Kobés aus Söflingen eröffnet neues Restaurant in Ulm

Für Okan Aktas, den Inhaber des Restaurants Kobés in Söflingen, ist Nusret Gökçe, besser bekannt als „Salt Bae“, ein „Idol“. Der türkische Gastronom hat in Deutschland vor allem mit einem Kurzvideo an Bekanntheit gewonnen, das zeigt, wie er dem Ex-Bayern-Star Franck Ribéry mit viel Tamtam und Brimborium ein mit Blattgold eingehülltes Steak im Wert von rund 1200 Euro serviert. Ein Clip, der polarisierte und von sich reden machte. Derart vergoldete Steaks gibt es im Kobés von Okan Aktas zwar nicht. Dennoch gleicht vieles in und rund um sein Lokal dem „Vorbild“. Aktas will nun den nächsten Schritt machen und noch mehr zum Unternehmer werden. In der Ulmer Innenstadt wird demnächst ein weiteres Restaurant von ihm mit neuem Konzept eröffnen.

Nusret Gökçe alias „Salt Bae" polarisiert mit seinen Videos. Er ist das „Vorbild" des Ulmer Gastronomen Okan Aktas. Foto: dpa (Archivbild)

Aktas ist gebürtiger Krumbacher. Er lebte dort bis zu seinem 15. Lebensjahr. Nach drei Jahren in Illertissen ist er nun Ulmer durch und durch. Als ausgebildeter Bankkaufmann arbeitete er zunächst insgesamt fünf Jahre für ein Kreditinstitut. Dann machte er sein „Hobby zum Beruf“, so der heute 31-Jährige. Er startete in Söflingen mit dem Kobés als Gastronom. Ein Restaurant, in dem vor allem Burger, aber auch Steaks serviert werden. Allerdings von gehobener Qualität. Auf den Tisch kommen nur „Herzstücke“ vom Fleisch. Doch damit sind auch die Preise entsprechend höher als anderswo. So können für das teuerste Steak-Menü mit Getränken und Co. auch einmal 100 Euro pro Person verlangt werden. „Gutes Fleisch darf und soll Geld kosten“, sagt Aktas.

Kobés-Inhaber Okan Aktas: Erst Bankkaufmann, dann Gastronom, jetzt Unternehmer

Doch sein Konzept scheint aufzugehen. Die ersten 2,5 Jahre habe er noch selbst in der Küche Hand angelegt, inzwischen fungiere er bei etwa 14 Mitarbeitern quasi nur noch als Unternehmer im Hintergrund. Mittlerweile hat er auch das Gebäude in der Söflinger Kapellengasse 7, in dem das Kobés anfangs eingemietet war, gekauft.

Wie sein Vorbild „Salt Bae“ verfolgt auch Aktas eine offensivere Marketingstrategie. In den sozialen Medien werden auf den Kobés-Aufritten immer wieder Fotos von ihm mit prominenteren Gästen veröffentlicht. Darunter Fußballer wie SSV-Kapitän Johannes Reichert, aber auch US-Basketballer oder Rapper. Bewusst will auch Aktas „polarisieren“, sich einen Namen machen und quasi zur Marke werden. Seine Gäste, darunter Sportler, Unternehmer, aber auch Familien, suchen ihn inzwischen gezielt auf. Die Laufkundschaft beziffert er auf vielleicht drei Prozent.

Neues Kobés-Restaurant entsteht bewusst in der Nähe vom Judenhof in Ulm

Zum Jahreswechsel machte Aktas über die Sozialen Netzwerke bekannt, dass er auf der Suche nach neuen gewerblichen Flächen sei. Daraufhin habe sich Metin Nur gemeldet. Der Laupheimer, der mittlerweile in Ulm lebt, hat im vergangenen Jahr das Gebäude in der Breiten Gasse 3 in der Ulmer Altstadt erworben. Bis Anfang Oktober war hier über Jahrzehnte hinweg das italienische Lokal Osteria Il Duomo untergebracht. Hier soll nun das neue „Kobés 2.0“ entstehen.

Okan Aktas (links) besucht sein „Idol" Nusret Gökçe regelmäßig und lässt sich dort von ihm inspirieren. Foto: Sammlung Okan Aktas

Ganz bewusst habe sich Aktas für diesen Standort nahe dem Judenhof entschieden. Eine eher „gehobenere Gegend mit Maklern und Anwälten“, sagt Aktas. Immobilien im Bereich Frauenstraße oder Sedelhöfe seien ihm schon angeboten worden. Doch da wollte er auf keinen Fall hin. Das passt nicht zu seinem neuen Konzept. „Zu abgefuckt“, so der 31-Jährige.

„Feiner“ und „edler“ soll das neue Kobés in der Ulmer Innenstadt werden

Das neue Kobés mit einer Fläche etwa 60 Quadratmetern wird zwar platztechnisch kleiner ausfallen als das Lokal in Söflingen. Statt der gut 100 Sitzplätze (50 innen, 50 außen) werden in der Breiten Gasse nur noch etwa 44 Plätze (22 innen, 22 außen) zur Verfügung stehen. Dafür soll es im neuen Lokal „feiner“ und „edler“, aber auch gleichzeitig „sportlich“ und „elegant“ werden. Zudem sollen die Steaks im Vordergrund stehen. Es soll ein exklusives Angebot geschaffen werden, das es so in Ulm noch nicht gebe, verspricht Aktas.

Im Kobés werden Burger und Steaks aus hochpreisigem Fleisch serviert. Nur „Herzstücke" werden verwendet. Foto: Sammlung Okan Aktas

Eröffnet werden soll das neue Kobés voraussichtlich in etwa zwei Monaten. Aktuell wird in den Räumlichkeiten noch kräftig umgebaut. Es werde „kräftig investiert“. Wie es mit dem Lokal in Söflingen weitergeht, sei derweil noch unklar. Von Weiterbetrieb bis Schließung oder Vermietung als Franchise sei alles denkbar. Bei Aktas und Nur gehen indes die Gedankenspiele weiter. Sie schmieden bereits Pläne für eine gemeinsame Zukunft. Auch für mögliche weitere Kobés-Standorte.