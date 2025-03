Wer das Edwin Scharff Museum in Neu-Ulm besuchen will, wird künftig etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Ein Museumsbesuch wird aber gerade für Familien mit Kindern weiterhin günstig bleiben. Mittwochs gibt es auch in Zukunft noch freien Eintritt für alle in das Kunst- und Kindermuseum.

