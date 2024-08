Frühere Gaststätte Bad Wolf wird abgerissen: Neubau ist fürs Frühjahr geplant

1872 ist das Gebäude an der Augsburger Straße erbaut worden. Seit wenigen Tagen läuft nun der Abriss der früheren Gaststätte Bad Wolf am Neu-Ulmer Donauufer. Die Inneneinrichtung wurde bereits herausgerissen, auch die Fenster fehlen. Gastronom Eberhard „Ebbo“ Riedmüller will hier ab dem kommenden Frühjahr ein Mehrfamilienhaus mit sechs Stockwerken, einem Flachdach und einer Tiefgarage errichten. Geplant sind zehn Wohneinheiten sowie eine Gewerbeeinheit mit einem Büro.

Eine baurechtliche Genehmigung für das Vorhaben gibt es bisher nicht. Der Neu-Ulmer Stadtrat muss über einen entsprechenden Bauantrag noch entscheiden. Abgerissen werde dennoch jetzt schon. Laut Riedmüller ist das wegen nistender Fledermäuse nur zu einer bestimmten Zeit möglich. Nachdem das Gebäude seit mehr als einem Jahrzehnt brach lag, wurde zwischenzeitlich eine „Lösung“ gefunden, wie es aus dem Neu-Ulmer Rathaus im Juli hieß. Die Stadtverwaltung sprach von einem „attraktiven Objekt“, das entstehen soll.