Ehepaar aus Weißenhorn wird Opfer von Betrügern: Fünfstellige Summe verloren

Ein Ehepaar aus Weißenhorn ist am Freitag Opfer von Betrügern geworden. Sie verloren eine Geldsumme im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei warnt nun abermals vor der Masche. Der Rat der Ermittler: „Bitte sprechen Sie mit Bekannten, Verwandten und Nachbarn darüber!“

Am späten Nachmittag hatte sich ein vermeintlicher Polizeibeamter telefonisch bei dem älteren Ehepaar gemeldet. Der Anrufer gab an, dass die Tochter der Senioren einen tödlichen Verkehrsunfall in Ulm verursacht hätte, bei dem ein Kind zu Tode gekommen wäre. Damit die Tochter aus amtlichem Gewahrsam wieder entlassen werden könnte, sei eine Kaution in fünfstelliger Höhe fällig.

Betrug in Weißenhorn: Angebliche Tochter meldet sich mit weinender Stimme am Telefon

Während des Telefonats bat auch die angebliche Tochter mit weinender Stimme darum, dass die Kaution bezahlt wird. Das schockierte das Ehepaar und glaubte die Geschichte des Anrufers. Die Täter dirigierten in der Folge den Mann zum Amtsgericht nach Ulm, um dort seine Tochter abholen zu können.

Vor Ort musste der Senior allerdings feststellen, dass dort niemand wartete. Die Täter forderten ihn aber telefonisch auf, dort zu bleiben und weiter zu warten. Die Ehefrau wurde währenddessen angewiesen, den Kautionsbetrag an einen vermeintlichen Rechtsanwalt vor der Haustüre zu übergeben. Dieser Aufforderung kam die Seniorin nach und händigte dem falschen Rechtsanwalt eine Geldsumme im mittleren fünfstelligen Bereich aus.

Ehemann wartet vor dem Amtsgericht Ulm und wird misstrauisch

Nach einer gewissen Wartezeit vor dem Amtsgericht Ulm wurde der Ehemann misstrauisch. Er versuchte, seine Ehefrau auf dem Handy zu erreichen. Die wurde jedoch weiterhin bis zur Geldübergabe von den Betrügern am Festnetzanschluss in der Leitung gehalten.

Der Ehemann fuhr zurück an seinen Wohnort nach Weißenhorn. Die Geldübergabe konnte er aber nicht mehr verhindern. Die war bereits erfolgt. Der Geldabholer war weg. Das Ehepaar erstattete Anzeige bei der Polizei. Inzwischen hat die Neu-Ulmer Kriminalpolizei den Fall übernommen.

Polizei bittet um Hinweise und warnt vor der Betrugsmasche

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, vor allem zu Personen oder Fahrzeugen, die am späten Freitagnachmittag im südöstlichen Stadtbereich von Weißenhorn unterwegs waren, werden bei der Kripo Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0 entgegen genommen.

Nach Angaben der Ermittler war es am Montag zu weiteren derartigen Schockanrufen im Raum Weißenhorn gekommen. Die Masche aber sei hier erkannt worden, sodass kein Schaden entstand. Die Polizei dennoch folgende Hinweise:

Die Polizei wird Sie niemals um eine Kaution für einen Angehörigen fragen. Bei solchen Forderungen legen Sie sofort auf!

Kontaktieren Sie den Angehörigen selbst, der vermeintlich in einen Verkehrsunfall verwickelt ist!

Legen Sie in jedem Fall auf und wählen Sie im Zweifel die 110 oder die Nummer Ihrer örtlichen Polizei!

Übergeben Sie kein Geld an Unbekannte!

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!