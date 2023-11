67-Jähriger wird bei Unfall auf B311 leicht verletzt

Am Donnerstag hat ein 27-jähriger Pkw-Fahrer auf der B311 bei Ehingen einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurde ein 67-Jähriger leicht verletzt.

Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer hat am Donnerstag auf der B311 bei Ehingen einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 10.30 Uhr von Ulm aus in Richtung Ehingen unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache bei Gamerschwang auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kollidierte der 27-Jährige mit einem entgegenkommenden Pkw eines 67-Jährigen, der durch den Aufprall in einen angrenzenden Acker geschleudert wurde.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

B311 bei Ehingen muss wegen Unfall einseitig gesperrt werden

Während der 27-jährige Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitt der 67-Jährige leichte Verletzungen und wurde von den Rettungskräften vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Polizei Ehingen schätzt den Schaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen auf rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B311 einseitig gesperrt werden, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. (AZ)