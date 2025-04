Arbeitsunfall: Mann stürzt von Hebebühne und verletzt sich

Bei einem Arbeitsunfall am Montag in Ehingen hat ein 37-Jähriger leichte Verletzungen erlitten. Der Mann war von der Hebebühne gestürzt. Ereignet hat sich der Unfall nach Polizeiangaben gegen 18 Uhr bei einer Firma in der Dr.-Hans-Liebherr-Straße. Der 37-Jährige befuhr mit einer Hebebühne das Firmengelände und stieß wohl wegen eines Fahrfehlers gegen ein anderes Arbeitsgerät. Sein Fahrzeug stürzte um, dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (AZ)

