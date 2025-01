Auto erfasst Fußgänger: 61-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein 61-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war von einem Auto angefahren worden.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 7 Uhr in der Max-Planck-Straße. Ein 34-Jähriger war mit einem Skoda nach links in die Heisenbergstraße abgebogen. Der 61-Jähriger überquerte die Straße zu Fuß. Den übersah der Autofahrer aber und stieß mit ihm zusammen. Bei dem Unfall erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. (AZ)