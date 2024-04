Auto in Ehingen gestohlen: Täter wird Stunden später in Tschechien gefasst

Etwa fünf Stunden nach dem Diebstahl in Ehingen soll das Auto nahe der deutsch-tschechischen Grenze von der Polizei kontrolliert werden. Doch der Fahrer ergreift die Flucht.

In Ehingen ist am Montag ein Auto gestohlen worden. In gut 340 Kilometer Entfernung im Bereich Eschlkam in der Oberpfalz sollte der BMW von der Polizei kontrolliert werden, der Fahrer aber flüchtete über die tschechische Grenze. Dort wurde der 37-Jährige festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der BMW X5 zwischen 2 und 3 Uhr in der Alfred-Delp-Straße entwendet. Der Täter konnte die elektronischen Sicherheitssperren überwinden und mit dem Auto wegfahren. Nur gut fünf Stunden später, gegen 7.30 Uhr, wollte die Polizei den BMW im Bereich Eschlkam im Kreis Cham kontrollieren. Der 37-jährige litauische Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete über die tschechische Grenze.

Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann gestellt und festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl beantragt. Der 37-Jährige befindet sich derzeit noch in einem tschechischen Gefängnis, soll aber nach Deutschland überstellt werden.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass in derselben Nacht in Ehingen in der Johannes-Baptist-Sproll Straße ein Mercedes, vermutlich auf dieselbe Art und Weise, entwendet wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an., heißt es. (AZ)