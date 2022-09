Autofahrer schwebt in Lebensgefahr: Hubschrauber nach Unfall im Einsatz

Bei einem schweren Unfall werden drei Menschen verletzt, ein 42-Jähriger schwebt in Lebensgefahr. Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag bei Ehingen im Alb-Donau-Kreis sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 16.30 Uhr ein 42-Jähriger mit seinem Opel Calibra von Griesingen in Richtung Altbierlingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache lenkte der Mann nach links auf die Gegenspur, wo er mit einem entgegenkommenden BMW frontal zusammenstieß.

Den Spuren an der Unfallstelle nach soll der Opel zunächst nach rechts auf den Grünstreifen gekommen sein. Zeugen hätten laut Polizei eine ruckartige Lenkbewegung nach links beobachtet.

Unfall zwischen Griesingen und Altbierlingen: Anderer Autofahrer wurde schwer verletzt

Der 42-jährige Fahrer des Opels wurde bei dem Zusammenprall lebensgefährlich verletzt, seine 29-jährige Beifahrerin leicht. Der 71-jährige Fahrer des BMW musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er wurde schwer verletzt.

An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro am Opel und 20.000 Euro am BMW. Beide Autos wurden zur weiteren Spurensicherung durch die Polizei sichergestellt.

Die Feuerwehr aus Ehingen und Teilorten war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst hatte drei Rettungswagen, den Rettungshubschrauber mit einem Notarzt und zwei weiteren Notärzten eingesetzt. Zur Betreuung von Beteiligten, Zeugen und Helfern war die Notfallseelsorge mit drei Mitarbeitern an der Unfallstelle. (AZ)