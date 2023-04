B465 nach schwerem Unfall gesperrt: Auto und Lkw krachen zusammen

Bei Ehingen ist am Mittwochmorgen ein schwerer Unfall passiert. Darin verwickelt sind laut Polizei ein Auto und ein Lkw.

Auf der B465 bei Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ist nach ersten Informationen der Polizei am Mittwochmorgen gegen kurz nach 9 Uhr ein schwerer Unfall passiert. Daran beteiligt sind demnach ein Auto und ein Lkw.

Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße am Ortsausgang von Ehingen auf Höhe des Liebherr-Werks. in Richtung Altsteußlingen. Eine Person soll dabei wohl in einem Fahrzeug eingeklemmt worden sein. Die B465 ist aktuell voll gesperrt.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter bittet die Polizei darum, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. Es sollen die Wege frei gehalten werden für Einsatz- und Rettungskräfte. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.