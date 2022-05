Bierflaschen-Attacke am Ehinger Bahnhof

Zwei Männer streiten sich um Geld, daraufhin haut einer dem anderen eine Bierflasche auf den Kopf. Der Täter kann zunächst fliehen.

Am Montagabend gegen 22 Uhr sind am Ehinger Bahnhof zwei Männer wegen finanzieller Ausstände in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilte, eskalierte der Streit und der 37-Jährige schlug seinem 28-jährigen Bekannten eine Bierflasche auf den Kopf. Dieser fiel mit Verletzungen zu Boden und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter, der zwischenzeitlich fliehen konnte, wurde mittlerweile von der Polizei Ehingen gefasst. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. (AZ)