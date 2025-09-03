Brand an der Tankstelle: 17-Jähriger erleidet Verbrennungen im Gesicht

Am Dienstagabend erlitt ein Teenager bei einem Brand an einer Tankstelle an der B311 in Ehingen leichte Verletzungen.

Gegen 18.30 Uhr tankte ein 18-Jähriger seinen Opel an der Tankstelle in der Riedlinger Straße. Beim Tanken holte der Mann ein Feuerzeug aus seiner Hosentasche und entzündete es. Dabei geriet der Tankstutzen in Brand. Reflexartig zog der 18-Jährige die Zapfpistole aus seinem Fahrzeug, wodurch auch das austretende Benzin Feuer fing, berichtet die Polizei.

Sein 17-jähriger Beifahrer, der unmittelbar daneben stand, erlitt dabei Verbrennungen im Gesicht. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle reagierte schnell. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, gelang es ihr, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die Feuerwehr war nicht mehr vonnöten.

Der 17-Jährige erlitt durch das Feuer wohl leichte Verletzungen und begab sich selbständig in eine Klinik. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen schwerer Brandstiftung. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Ulm dauern an. Ob durch das Feuer am Auto ein Schaden entstand, muss noch ermittelt werden. (AZ)