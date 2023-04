Verletzte bei Unfall auf B311: Auto und Lkw krachen frontal zusammen

Auf der B311 ist bei Ehingen ein schwerer Unfall passiert. Die Bundesstraße ist aktuell gesperrt. Es sind Verletzte zu beklagen.

Auf der B311 zwischen Ehingen (Donau) und Munderkingen hat sich am Montagnachmittag (24.4.23) gegen kurz vor 14 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten, noch ungesicherten Informationen der Polizei sind am Ortseingang von Deppenhausen ein Auto und ein Lkw frontal zusammengestoßen. Die Bundesstraße sei aktuell in beide Richtungen voll gesperrt. Es seien verletzte Personen zu beklagen, heißt es. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.