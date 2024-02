Ehinger Koch schnitzt Kunstwerke aus Melonen

Giuseppe Passarelli hat bei der "Culinary Olympics" in der Kategorie „Live Carving Fruits and Vegetables“ zwei Silbermedaillen gewonnen.

Giuseppe Passarelli kehrte stolz mit zwei Silbermedaillen von der "IKA/Olympiade der Köche" aus Stuttgart zurück ins gleichnamige Ristorante in Ehingen. Bei der 26. Auflage der "Culinary Olympics", die parallel zur Intergastra – der führenden Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie – auf dem Stuttgarter Messegelände stattfand, nahm Chef Passarelli erneut in der Kategorie „Live Carving Fruits and Vegetables“ teil.

Kochkunstwettbewerb in Stuttgart

Bei dem wohl ältesten, größten und vielfältigsten internationalen Kochkunstwettbewerb weltweit, müssen die Teilnehmer vor den strengen Augen der Jury innerhalb von drei Stunden live aus fünf verschiedenen Früchten ihre Kunstwerke schnitzen. Für Giuseppe Passarelli, der sich die Kunst des Gemüse- und Früchteschnitzens selbst beigebracht hat, galt es, sich in einem illustren Teilnehmerfeld, mit international bekannten und hochkarätigen Maestros des Fruit Carvings zu behaupten. Unter den rund 30 Teilnehmern waren doch etliche Künstler aus Asien, der Heimat des Fruit Carvings, wie auch aus Lateinamerika am Start.

Wenn Melonen zu Kunst werden. Foto: Hans-Bernd Sick

Für den Wettbewerb hatte sich Chef Passarelli fünf unterschiedliche Melonensorten ausgewählt. Mit seinem Geschick gewann der Autodidakt in der Qualifikation seine erste Silbermedaille und qualifizierte sich für das 16er-Feld der Finalrunde, in der er eine weitere Silbermedaille gewinnen konnte. „Ich bin wirklich sehr glücklich und stolz, bei diesem herausragenden und anspruchsvollen Wettbewerb mit internationaler Beteiligung, dieses Mal zwei Silbermedaillen gewonnen zu haben. Ich bin froh, dass ich meine Nervosität und das Lampenfieber rechtzeitig in den Griff bekam."

Das preisgekrönte Ergebnis aus Kategorie „Live Carving Fruits and Vegetables“ Foto: Marco Passarelle

Eine Gelegenheit, ihm beim Schnitzen zuschauen zu können, bietet sich übrigens am 14. März bei der Eröffnung der Ausstellung mit Werken des Künstlers Uli Schmid um 18 Uhr im Ehinger Ristorante Passarelli.