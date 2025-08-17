Erbrochenes im Auto: Betrunkene ruft während der Fahrt mehrmals die Polizei

Eine betrunkene Frau hat in der Nacht auf Sonntag mehrmals den Notruf gewählt, offenbar während sie mit einem Auto fuhr. Die 55-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Wie die Polizei mitteilt, wählte die Frau gegen 22.15 Uhr zum ersten Mal den Notruf und gab an, Hilfe zu brauchen. Weitere Informationen habe sie nicht nennen wollen. Stattdessen habe sie aufgelegt und in der Folge weitere Male angerufen.

Eine Streife fuhr daraufhin zu ihrer Wohnanschrift. Als diese dort war, traf die 55-Jährige mit ihrem Auto ebenfalls ein. Sie hatte die Notrufe offensichtlich vom Auto aus unterwegs abgesetzt. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben sofort Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren fest. Ihr Verdacht wurde durch Erbrochenes im Fußraum untermauert.

Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit (1,1 Promille) ergeben, heißt es. Die Polizisten brachten die Frau zur Blutentnahme und behielten deren Führerschein ein. Ein sachlicher Grund, den Notruf zu wählen, hatte laut Polizei nicht vorgelegen. (AZ)