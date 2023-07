Familienstreit eskaliert: 24-Jähriger soll 30-Jährigen überfahren haben

Gezielt und mit hoher Geschwindigkeit soll der 24-Jährige auf einem Parkplatz in Ehingen den Mann überfahren haben. Hintergrund ist wohl ein Streit zweier Familien.

Ein 24-Jähriger soll am am späten Montagabend in Ehingen einen 30-Jährigen gezielt überfahren haben. Der junge Mann sei zunächst geflüchtet, habe sich aber später der Polizei gestellt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Vorgeworfen wird im versuchter Totschlag.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilen, soll sich der 30-Jährige gegen 22.15 Uhr mit zwei weiteren Personen auf einem Parkplatz in der Albert-Einstein-Straße aufgehalten haben. Der 24-Jährige soll dann mit seinem BMW den Mann gezielt und mit hoher Geschwindigkeit überfahren haben. Der 30-Jährige sei dabei über das Auto geschleudert worden. Er habe Glück gehabt und erlitt nur leichte Verletzungen, so die Polizei weiter.

Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. Der BMW-Fahrer sei zunächst geflüchtet, stellte sich jedoch kurze Zeit später beim Polizeirevier Ehingen. Der 24-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Hintergrund der Tat sollen nach Angaben der Ermittler wohl Streitigkeiten zweier Familien sein. Die Kriminalpolizei Ulm nahm hierzu die weiteren Ermittlungen auf.

Der 24-Jährige Mann wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einem Richter am Amtsgericht Ulm vorgeführt. Der erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der mutmaßliche Täter befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. (AZ)