Feuerwehreinsatz nach Gasleck in Ehingen: Anwohner hörten einen Knall

Ein Anwohner hört einen Knall und holt sofort die Bewohner aus dem Haus. Die genaue Ursache ist noch unklar. Es kam wohl zu kleineren Explosionen.

Ein Gasleck in einem Wohnhaus in Ehingen hat am Donnerstagmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Das berichtet die Polizei. Kurz vor 12 Uhr habe demnach ein Anwohner in der Hauptstraße einen Knall gehört. Danach habe es nach Gas gerochen. Der Anwohner holte umgehend die Bewohner des Hauses aus ihren Wohnungen und rief die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte kamen und stellten schnell Gas und Strom ab. Laut der Feuerwehr habe es kleinere Verpuffungen im Keller gegeben. Die genaue Ursache sucht nun ein Spezialist für Heizungen, so die Polizei.

Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Ob ein Schaden am Haus entstanden ist, wird derzeit noch geprüft. Nachdem die Feuerwehr die Gefahr gebannt hatte, konnten alle Personen wieder in ihre Wohnungen zurück. (AZ)