Fischwilderei: Schwarzangler gehen der Polizei an der Schmiech ins Netz

Die Schwarzangler zeigten sich laut Polizei uneinsichtig. Ihre Angel wurde als Beweismittel sichergestellt.

Der Polizei sind am Sonntag in Ehingen zwei Schwarzangler ins Netz gegangen. Wie die Polizei mitteilt, fielen einer Streife gegen 16 Uhr eine Frau und ein Mann in der Murrengasse auf. Die 35-Jährige und der 48 Jahre alte Mann hatten sich an der Schmiech niedergelassen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Angelrute fest, die unter einer Jacke lag.

Spontan gab die Frau zu, dass sie zum Spaß ab und zu den Haken in die Schmiech werfen. Einen Fischereiausweis konnten die beiden jedoch nicht vorweisen. Die Personen zeigten sich uneinsichtig. Die Polizei behielt die Angel als Beweismittel ein. Die Personen sehen nun einer Anzeige wegen Fischwilderei entgegen. (AZ)